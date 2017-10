Rangendingen "Alles neu kaufen, geht gar nicht"

Rangendingen. Die Schlange um 9 Uhr vor der Rangendinger Festhalle ist wie immer ziemlich lang. Alle Einkäufer möchten möglichst schnell an die Verkaufstische, um sich die schönsten und günstigsten Kinderartikel zu sichern.

Schon ein paar Minuten später stehen die ersten von ihnen dann schon an der Kasse, um ihre Einkäufe zu bezahlen. Gut eine Stunde danach hat sich dann das beinahe aufgeregte Suchen und Wühlen an den Tischen merklich beruhigt. Die Atmosphäre ist jetzt eher geprägt von Gesprächen der meist jungen Besucher, aber auch von der kritischen Begutachtung der Berge an Klamotten, die vor den Eltern liegen.

Vor der Halle haben derweil gut zehn Kinder ihre Spielsachen und Bücher auf dem Boden und kleinen Tischen aufgebaut. Der Kinderflohmarkt gehört seit einigen Jahren fest zum Bestand der Rangendinger Börse. Immer mehr Kinder nutzen die Gelegenheit, ihr Taschengeld mit dem Verkauf von überholtem Spielzeug oder Computerspielen aufzufrischen – und diese damit vor dem Müllberg zu bewahren.