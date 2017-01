Rangendingen Alle wollen die Eisretter sehen

Liegewiese und Eisfläche werden mit Flutlicht taghell ausgeleuchtet

Die letzte Rettungsübung auf dem Eis liege bereits viele Jahre zurück, erinnert sich Jugendwart Tobias Hermann. "Das ist schon so lange her, da war ich noch selbst in der Jugendfeuerwehr", sagt er lachend. Für die Übung wurden die Liegewiese und die Eisfläche mit mehreren Scheinwerfern fast taghell ausgeleuchtet. Was letztlich nicht ohne Wirkung blieb. Angelockt vom Scheinwerferlicht kamen viele Schaulustige an den See.

Manche hatten vorsichtshalber gleich die Schlittschuhe mitgebracht und genossen auf den gespurten Bahnen auf dem See das Eislaufen im Scheinwerferlicht sichtlich. So auch Familie Parusel-Smarsly. Sie wohnt seit 2012 in Rangendingen. "Wir waren schon im See und mit dem Boot sind wir auch schon darauf gefahren", erzählen sie. Doch dass der See zugefroren ist und man darauf gehen kann, das erleben sie zum ersten Mal, und sie freuen sich riesig. "Unsere kleine Cleo konnte es kaum erwarten, endlich auf dem Eis laufen zu können", sagt ihr Vater.

"Nein, mit einer Eisdisco wie vor ein paar Jahren hat das nichts zu tun", stellt Frank Oberpaarleiter fest. Damals hatte die Feuerwehr zu einer solchen Veranstaltung an den Stausee eingeladen. "Wir weisen darauf hin, dass eine Begehung der Eisfläche auch an diesem Abend auf eigene Gefahr ist", blieb der Kommandant streng. Doch angesichts des gut 20 Zentimeter dicken Eispanzers war diese Gefahr am Mittwochabend wohl als sehr gering einzuschätzen.

Ab zwölf Zentimetern spreche man davon, dass die Begehung eines Sees für Fußgänger "relativ sicher" sei, sagt Oberpaarleiter vorsichtig. Schon kurz nach Neujahr waren die ersten Eisläufer auf dem See anzutreffen. Damals war die Eisdecke nur knappe zehn Zentimeter dick.