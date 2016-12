Rangendingen Alle Musiker zeigen ihr Können

Rangendingen-Höfendorf. In Höfendorf hat der Konzertabend des Blasorchesters den Namen Weihnachtskonzert tatsächlich verdient. Das Musikprogramm hatte in allen Teilen fast nur weihnachtliche Themen: Von den Flötenkindern über die Höfendorfer Jungmusikanten bis hin zur Musikkapelle unter der Leitung von Dirigent Thomas Nell.

Trotz zweier krankheitsbedingter Ausfälle ließen die Höfendorfer ihre traditionelle Weihnachtsgeschichte nicht ausfallen. Jugendleiterin Marie Ströbele war eingesprungen und las die Geschichte vom Engel Theodor vor, der mit seinen ausgefallenen Ideen das Weihnachtsfest rettet und die Menschen damit auf eine ungewöhnliche Weise abseits des Geschenkebooms glücklich macht. Ströbele stand auch beim Auftritt der jungen Musikanten mit auf der Bühne.

Zusammen mit ihrer Tochter Noemie betreut sie die beiden Flötenkinder Maja Seibt und Pauline Mahl, die gekonnt gemeinsam mit der Lehrerin ihre Weihnachtslieder vorspielten und ihre Lieder sogar selbst ankündigten. Es folgte der Auftritt der 15 Höfendorfer Jungmusiker. Einige von ihnen sind noch in Ausbildung, manche spielen im Vororchester, einige bereits in der Jugendkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf, erklärte der Vorsitzende Axel Mahl. Von ihnen waren die beiden Stücke "Rockin‘ around the Christmas Tree" und "Frosty, the Snow Man" zu hören. Dirigiert wurden sie von Marie Ströbele, die Ansage übernahm Emma Pflumm.