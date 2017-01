Rangendingen Absage für den Radweg nach Grosselfingen

Widmaier versprach im Gemeinderat in diesem Zusammenhang auch auf eine Verbesserung des Öffentlichen Nachverkehrs zwischen Grosselfingen und Rangendingen zu drängen. Als Grund nannte der Schultes, dass derzeit 16 Schüler aus dem Raum Grosselfingen und Bisingen die Gemeinschaftsschule Rangendingen besuchten. Sie hätten, um an ihre Schule zu gelangen, keine direkte Busanbindung und müssten dafür den Umweg über Hechingen in Kauf nehmen.