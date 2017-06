Radsport VR-Cup: Schmieg siegt im Zielsprint

52 Runden hatten die Pedaleure auf dem 1,25 Kilometer langen Rundkurs in Trillfingen zu absolvieren. Trotz tropischer Temperaturen schlugen sie ein hohes Tempo an: 1:24 Stunden benötigten die Amateure für die 65 Kilometer, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern entspricht.

Von Beginn an kontrollierten die Fahrer des Teams "Embrace the World" und des Teams Kern-Haus das Rennen und wechselten sich an der Spitze ab. Zwar gab es immer wieder Ausreißversuche, die aber meist schon im Keim erstickt wurden. Sieben Runde vor Ende versuchte Kern-Haus-Fahrer Simon Happel sich abzusetzen, wurde aber nach zwei Runden gestellt. Das gleiche Schicksal ereilte Kevin Vogel (Embrace the World) und Alexander Weifenbach (Kern-Haus) wenig später. So musste der Zielsprint die Entscheidung bringen, und dort hatte Schmieg die besten Beine und setzte sich durch.

Schmieg führt nach der ersten Etappe auch die Sprintwertung an vor Jens Rustler (RSG Heilbronn) und Tim Nuding (Regionalauswahl Schwaben). In der Bergwertung liegt Vogel vor Weifenbach und Jens Strohbach (SV Stuttgart-Vaihingen) vorne.