Radsport Rekorde purzeln beim RiderMan

Der Einzelzeitfahrsieger vom Freitag, Manuel Kirfel (bürstner-dümo cycling), wurde in einem Fotofinish zweiter hinter Florian Vrecko (Team Strassacker). Vrecko, der die 110 Kilometer in 2:48,28 Stunden herunterspulte, war im Vorjahr noch Vierter auf der zweiten Etappe geworden. Kirfel landete im vergangenen Jahr etwas abgeschlagen auf Rang 23, nach der zweiten Etappe am Samstag war jedoch sein Vorsprung vom Einzelzeitfahren noch groß genug, um auch am Finaltag im gelben Führungstrikot zu starten. Dritter wurde Maximilian Aigner (Kirchmair Cycling), er rangierte im Zwischenklassement auf Platz17, da er sich nicht als der beste Zeitfahrspezialist erwies.

Bei den Damen zog die Zeitfahrsiegerin vom Freitag, Beate Zanner (Maxx-Solar Cycling Team), einsam ihre Runden. Mit über elf Minuten Vorsprung vor der Zweitplatzierten Alicja Verhagen aus den Niederlanden kam sie ins Ziel.

Auch die Finaletappe stand unter einem guten Stern. Neuerlich bestes Radfahrwetter wurde den über 900 Startern – und somit wieder ein neuer Rekord – am Sonntag beschert. Gerade noch pünktlich – die voraus fahrende Oldtimerkarawane hatte etwas Verzug – wurden die Radfahrer auf die 87 Kilometer lange Strecke geschickt

Mit dem Österreicher Daniel Pechtl vom Team "DerFreistaat.de" erreichte ein Solist alleine das Ziel in Bad Dürrheim und triumphierte mit einer unglaublich schnellen Siegerzeit von 2:08:52 Stunden. Damit lag er acht Sekunden vor dem ersten Verfolgerfeld, dessen Sprint Christian Müller (Team merkur-druck.com) vor Julian Horstmann (Bürstner Dümo Cycling Team ) für sich entschied. Dennoch war am Ende der 33-jährige Manuel Kirfel, der an diesem Wochenende der kompakteste Fahrer war, Gesamtsieger nach den drei Etappen. Zwar kam er auf der Finaletappe nur auf Platz 16 ins Ziel, hatte aber in der Endabrechnung 33 Sekunden Vorsprung vor dem Gesamtzweiten Florian Vrecko und 41 Sekunden auf Julian Horstmann, der sich über den dritten Podestplatz freuen durfte.

Bei den Frauen gewann Beate Zanner nach ihren ersten beiden Auftritten am Freitag und Samstag fast schon erwartungsgemäß auch die dritte Etappe und damit die Gesamtwertung der 17. "RiderMan"-Ausgabe mit deutlichem Vorsprung vor Christina Koep (Team Koga Ladies) und der Niederländerin Alicja Verhagen (Team Jos Feron Lady Force).

So strahlend wie die Sonne drei Tage lang beim "Riderman", so strahlten auch die Gesichter der Veranstalter rund um die Sauser Event GmbH. Teilnehmer, Besucher, Aussteller und Veranstalter konnten sich über eine äußerst gelungene Veranstaltung freuen, die in 2017 vom 29. September bis 1. Oktober in die 18. Auflage geht.