Radsport Alles bereit für 23. Albstadt Bike Marathon

Der Ansturm auf die vom Ski-Club Onstmettingen ehrenamtlich organisierte Veranstaltung ist mittlerweile so groß, dass man die Teilnehmerzahl auf 2500 begrenzt hat – Top Athleten und sportbegeisterte Hobbyradler.

Der Startschuss der 23. Auflage eines der populärsten Rennen in Deutschland fällt am Samstag, 8. Juli, um 10 Uhr. "So eine Stimmung wie hier in Albstadt findest du nirgends sonst", schwärmen selbst die Profis der Szene. Angespornt werden die Pedaleure von einer frenetischen Schar von Zuschauern – mehr als 15.000 werden auch dieses Jahr wieder erwartet. Volksfest-Stimmung garantiert!

Die Strecke verläuft quasi einmal rund um Albstadt und grenzt an alle neun Teilgemeinden. 83 Kilometer müssen die Teilnehmer unter Ihre Stollenreifen nehmen und dabei über 2000 Höhenmeter bewältigen. Wer allerdings das begehrte Finisher Shirt im Ziel erhalten will, muss die Strecke in einer Zeit unter sechs Stunden bewältigen.