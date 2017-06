Pforzheim Die Welt verändert sich radikal

Die Symbolik gleich zu Beginn zeigte, um was sich zwei Tage lang alles drehen würde im Congress Centrum Pforzheim (CCP): Der humanoide Hightech-Roboter NAO der Firma Nox-Robots aus Pforzheim begrüßte die 250 Teilnehmer des Zukunftsforums 2030. Und hernach stellte er dem Gastgeber, IHK-Präsident Burkhard Thost, ein paar Fragen zur Veranstaltung. Dennoch hat er einen Moderator aus Fleisch und Blut nicht vollends verdrängt: ARD-Nachrichtensprecher Jan Hofer führte nach NAOs Auftritt durchs Programm.

Und dieses Programm wies Referenten aus, mit denen die IHK die Topleute namhafter Unternehmen und Hochschulen nach Pforzheim geholt hatte. Microsoft, Siemens, Cisco, SAP und Cyberforum sowie Zeppelin Universität Friedrichshafen waren lediglich ein Teil der Liste des ersten Tages. Dazu stiegen auch Vertreter von BASF, Bitcoin, Fraunhofer und Porsche Digital sowie der vom ZDF bekannte Philosoph und Publizist Professor Richard David Precht auf die CCP-Bühne – um nur einige zu nennen. Um was ging es denn nun beim Zukunftsforum? Um das, was jeder schon in seinem Umfeld mehr oder weniger intensiv verspürt: die vierte industrielle Revolution, also die Digitalisierung in allen Lebenslagen der Bürger, ganz gleich ob beruflich oder privat.

"Hierarchien sind von gestern