Pfalzgrafenweiler Zauberer hilft aus der Not

Dornstetten. Es handelt von den Schwestern Lisa und Marie, die ganz allein in einer Hütte im Wald wohnen. Ihre Eltern sind bei der Waldarbeit ums Leben gekommen. Jede Woche verkaufen die beiden Mädchen auf dem Markt Pilze, Misteln, Blumen und Nüsse, die sie im Wald gesammelt haben. Und wenn sie wieder einmal traurig sind und sich am Abend in den Schlaf weinen, dann stehen ihnen die Tiere des Waldes zur Seite und der Sandmann beschenkt sie mit schönen Träumen.

Als die beiden sich wieder einmal auf den Weg zum Markt machen, passt der Fuchs auf ihre Hütte auf und der Hirsch hilft, den schweren Korb zu tragen. Doch auf dem Rückweg werden die Mädchen, wie schon so viele vor ihnen, von der bösen Hexe Gundel und ihrem Gehilfen Dagobert gefangen genommen. Fortan müssen die beiden den ganzen Tag lang putzen und kochen. Jeden Abend fallen sie todmüde ins Bett, oftmals mit leerem Magen. Doch auch jetzt werden die beiden Schwestern nicht im Stich gelassen. Der Zauberer Abraxas bringt ihnen nachts heimlich etwas zu essen.

Als mit Lea ein weiteres Mädchen von der Hexe gekidnappt wird, beschließen die Drei zu fliehen. Und das, obwohl die Hexe ihnen gedroht hat: "Glaubt nicht, ihr könntet von hier verschwinden. Das haben schon viele gedacht. Und die liegen jetzt alle in meiner Grube!" Doch die Mädchen halten es nicht mehr aus und wagen die Flucht. Die Hexe hat den Braten längst gerochen und fängt Lisa, Marie und Lea ab. Wieder eilt den Dreien der Zauberer zu Hilfe. Er liefert sich mit der Hexe Gundel ein wüstes Wortgefecht. Sie werfen sich Zaubersprüche an den Kopf und fuchteln mit Zauberstab und Besen wild umher – bis die Hexe besiegt ist. Abraxas ruft noch schnell die Polizei an, damit die auch gleich ihre Gehilfin dingfest macht. Lea kann wieder nach Hause. Ihre Eltern sind über ihre Rückkehr so froh, dass sie Lisa und Marie bei sich aufnehmen.