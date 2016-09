Pfalzgrafenweiler Wildblumensamen sind der Renner

Die evangelische und die katholische Kirche in Pfalzgrafenweiler durften sich mit der Plakette "Lebensraum Kirchturm" schmücken. Grund dafür war eine Nistkastenaktion des Nabu samt baulichen Veränderungen. Die heimische Vogelwelt ist auch Thema bei der jährlichen Exkursion rund um Pfalzgrafenweiler. Dabei geht es zu "Flora und Fauna" auf den Egenhäuser Kapf, in die Vogelwelt im Edelweiler Wald oder "Im Lehnle", in die "Bienenwelt" am Schaustand in Egenhausen oder zu den Orchideen am Kuglerhang in Horb.

Jedes Jahr im Frühling verteilten die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe auf dem Wochenmarkt in Pfalzgrafenweiler kleine Päckchen mit Wildblumensamen. Sie werden ihnen förmlich aus den Händen gerissen, freut sich Arthur Hauck über diese willkommene Futterquelle für Bienen und andere Insekten. Wer größere Mengen benötigt, kann diese über den Nabu ebenfalls beziehen.

Doch bevor es im kommenden Frühjahr wieder so weit ist, steht erst einmal die nächste Herbstaktion an. Anfangs haben die Mitglieder das Streuobst noch selbst aufgelesen, es im Nabu-Saftmobil zu frisch gepresstem Streuobst-Saft verarbeitet und ihn schließlich auf dem Wochenmarkt angeboten. Später wurde das Obst in die heimische Mosterei gebracht, die das Saften für die Vereinsmitglieder übernommen hat. Doch angesichts immer neuer Aufgaben und mit nur wenigen aktiven Mitgliedern denkt die Nabu-Ortsgruppe Pfalzgrafenweiler jetzt über einen neuen Weg nach. Mittels einer Streuobsttauschbörse könnte sie künftig eine Vermittlerposition einnehmen und Streuobstsuchenden die selbst angepflanzten Obstbäume zuweisen. In Waldachtal, weiß Arthur Hauck, werde dies schon erfolgreich praktiziert.

Schließlich warten noch viele weitere Aufgaben auf die Natur- und Umweltschützer. Spätestens dann, wenn die Laichzeit beginnt und es gilt, an der Erzgrube wieder unzählige Kröten und Molche über die viel befahrene Straße zu tragen, sind auch die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Pfalzgrafenweiler wieder gefragt.