Pfalzgrafenweiler Werke spiegeln Schicksalsschläge und Kriegserlebnisse

Pfalzgrafenweiler. Auf Initiative des in Salzstetten lebenden Schwiegersohns des 1968 in Pfalzgrafenweiler verstorbenen Künstlers Fritz Stelzer werden 16 seiner Nachkriegskunstwerke aus der Schaffenszeit bis zu seinem Tod gezeigt. Eduard Singer, der mit einer inzwischen verstorbenen Tochter Stelzers verheiratet war, zeichnet verantwortlich für die Realisation der Schau des Künstlers, der mehr als 30 Jahre in Pfalzgrafenweiler lebte. Stelzer wurde 1905 in Ulm geboren und hat zunächst eine Lehre als Elektromechaniker absolviert, bevor er an der Stuttgarter Hochschule für Kunstgeschichte studierte und in Hamburg eine Ausbildung zum Grafiker absolvierte.

Seine Zeichnungen wurden Ende der 1920er-Jahre in verschiedenen Zeitschriften der Jugendbewegung unter dem Namen "Pauli" veröffentlicht. Er erhielt ein Stipendium für die Württembergische Staatliche Kunstgewerbeschule Stuttgart und war Meisterschüler der Grafikklasse von Professor Scheidler. Einer seiner Kommilitonen war HAP Grieshaber.

In der Nazizeit erhielt Stelzer von den Nationalsozialisten ein Berufsverbot, und die Gestapo beschlagnahmte und verbrannte sämtliche Zeichnungen, Aquarelle, Grafiken und Druckvorlagen. 1940 wurde er zum Kriegsdienst strafeingezogen und fünf Jahre später aus russischer Kriegsgefangenschaft wegen Krankheit entlassen.