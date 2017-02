Pfalzgrafenweiler "Wer nicht liest, ist arm dran!"

Sympathisch und kurzweilig brachte er den Schülern der ersten bis vierten Klassen in vier jeweils einstündigen Lesungen nicht nur den Beruf des Autors nahe, sondern legte auch Wert darauf, die Schüler nachhaltig für das Lesen zu begeistern. "Wer nicht liest, ist arm dran! Wer dagegen liest, wird reich – reich an Bildern im Kopf!", sagte er zu den Kindern. "Und darauf kommt es im Leben an: dass wir alle möglichst viele eigene Bilder haben."

Diese Behauptung belegte er, als er ein Kapitel aus seinem ersten Kinderbuch "Krokofil: Der Traumländer" vorlas. Die Schüler stellten fest, dass sie nach dieser Lesung individuelle Bilder im Kopf hatten, obwohl sie keinen Film oder Illustrationen gesehen hatten. Seine Geschichte brachte der Autor den Grundschülern mit seiner lebendigen Art und großartigen Stimme schnell näher.

Armin Pongs erklärte anschaulich, welche Personen bei der Entstehung eines Buches mitwirken müssen und welche Aufgaben Autor, Lektor und Illustrator übernehmen müssen. Außerdem zeigte er, wie seine Bücher gebunden werden und was der Unterschied zu geklebten Büchern ist. Am Ende bekam jede Klasse eine eigene Lesemuschel. Wer diese um seinen Hals hängen hat, liest gleich noch ein bisschen besser, erklärte Pongs. Dies probierten die Grundschüler gleich aus.