Pfalzgrafenweiler Weiterer Schritt in Richtung energetische Eigenversorgung

Weil Pfalzgrafenweiler "das größte Bioenergiedorf in Baden-Württemberg sei", erinnerte Reinhold Möhrle in seiner Funktion als Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands gestern bei der Übergabe des Fahrzeugs, sei es selbstverständlich gewesen, den bisherigen Wagen durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen. Pro 100 gefahrene Kilometer würden lediglich um die 90 Cent an Kosten fällig, so Möhrle. Ein weiterer umweltfreundlicher, nachhaltiger und effektiver Schritt in Richtung energetische Eigenversorgung, meinten auch die Klärwärter Karlheinz Mönch und Tobias Landenberger.

Der Abwasserzweckverband Oberes Waldachtal betreut auch die zwei kommunalen Kläranlagen der Gemeinde Pfalzgrafenweiler sowie sämtliche Regenrück- und Überlaufbecken beider Kommunen. Die Anlagen würden täglich kontrolliert, was jährlich rund 12 000 Kilometer Fahrleistung bedeute, so der stellvertretende Betriebsleiter Gerd Gysau. Dafür sei ein separates Fahrzeug, mit dem auch viel Werkzeug transportiert werden müsse, nötig.

Während des Klärprozesses entstehe als "willkommenes Nebenprodukt" Klärgas, das zum Betrieb eines Blockheizkraftwerks verwendet wird, erklärte Betriebsleiter Thomas Rauser. Zusätzlich werden Strom und Wärme generiert. So habe er sich gefragt, wie man diesen Strom sinnvoll einsetzen könne. Nach Testfahrten mit Fahrzeugen verschiedener Anbieter habe man sich für dieses Kombifahrzeug entschieden.