Pfalzgrafenweiler Wein und Wandern

Start ist beim Keltenfürsten von Hochdorf in Eberdingen, dem "Schwäbischen Tutanch-amunle", mit Exponaten aus der Keltenzeit. Ein weiterer Höhepunkt ist ein Besuch des Zisterzienserklosters Maulbronn. Die zehn Kilometer lange Wanderung führt auf dem Panorama-Rundwanderweg durch die Weinberge bei Freudenstein und Hohenklingen am westlichen Rand des Naturparks Stromberg-Heuchelberg. Übernachtet wird im Hotel Lamm in Illingen.

Der zweite Wandertag, ebenfalls mit zehn Kilometer Wanderstrecke, führt zur Enzschleife bei Roßwag. Abschluss ist im Gasthaus Krone in Roßwag. Gefahren wird in Fahrgemeinschaften. Wanderführer vor Ort ist Günter Scheu, ein gebürtiger Weilermer. Es sind noch Plätze frei, auch Gäste sind willkommen. Anfragen und Anmeldungen bei Organisator Frieder Haug, Telefon 07445/26 21.