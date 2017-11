Pfalzgrafenweiler Weiler Wärme schreibt alle Haushalte in der Gemeinde an

Pfalzgrafenweiler. Mehr als 500 Gebäude und somit über 1000 Haushalte sind bereits an das Nahwärmenetz Weiler Wärme in Pfalzgrafenweiler angeschlossen. Außerdem können die Bürger über die Genossenschaft Ökostrom beziehen und das lokale Carsharing nutzen. "Wir wollen uns auf dem Erreichten nicht ausruhen" sagt Vorstand Klaus Gall. "Wir haben viele Ideen und wollen nun erfahren, welche unserer Ideen von den Mitgliedern der Weiler Wärme und den Bürgern in Pfalzgrafenweiler gewünscht und mitgetragen werden."