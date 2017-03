Pfalzgrafenweiler Weil das Leben sonst ein Irrtum wäre

Quer- und Blockflötenspieler in unterschiedlicher Besetzung, unterrichtet von Brigitte Simmance und Christoph Klövekorn, zauberten auf ihren Instrumenten wohlklingende Melodien. Das Saxofonduo Jaqueline Decker und Lehrer Reinhard Köbler erhielt für sein gefühlvoll vorgetragenes "Careless Whisper" des jüngst verstorbenen George Michael lautstarken Applaus.

Mit "He, ho, spann den Wagen an" und "Bruder Jakob", gespielt vom Klarisax-Ensemble Melody Schweikle, Idda Neumar, Antonia Moser (Altsaxofon), Marcella Drubel und Niklas Hermann (Klarinette) unter der Leitung von Reinhard Köbler, und "Länder aus Oberbayern" vom Familienensemble Naomi, Tabea und Christian Seeger unter der Leitung von Elvira Alt kamen volkstümliche Weisen zu Gehör.

Eben noch in Oberbayern, ging es musikalisch über den Ozean. Christo Kafetzis führte sein Gitarrenduo mit Lilly Taube und Sophie Schäfer auch gesanglich sicher durch das traditionelle amerikanische Volkslied "This Land is your Land". Für das mit E-Gitarre von Marius Kopp und Christo Kafetzis gespielte "Shindig" der Gruppe The Shadows gab es ebenfalls lautstarken Applaus.

Zum Ende hin wird richtig aufgedreht

Schlagzeug und Trommeln: Zum Ende des Jubiläumskonzerts wurde richtig aufgedreht. "Wake up" und "Eye of the Tiger" wurden mit vollem Körpereinsatz von Matthias Emanuel, Chantal Gabriel und Dawid Wisniewski-Szyszka gespielt, immer den Blick auf ihren Lehrer Tomasz Flammer gerichtet, der für akkurates Zusammenspiel sorgte. Auch das Posaunenduo Lucas Rösch und Lehrer Vichan Mollerov erhielt Zuspruch. Mit dem Musikschulensemble, begleitet von Birgitt Schittenhelm und der Musikschule "Allegro Tutti" unter Führung von Ulrike Maurer und Arni Emilsson, klang das Jubiläumskonzert schwungvoll aus.

Regina Emilsson-Soergel dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Dem bunten Reigen entsprechend, verteilte Emilsson-Soergel farbenfrohe Rosen als Dankeschön.