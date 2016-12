Pfalzgrafenweiler Wassergebühren steigen

Adolf Gärtner (FWV) beantragte, die Gebühren nicht zu erhöhen. Was man tun könne, um weitere Erhöhungen künftig zu vermeiden, fragte Karin Vischer (CDU) in die Runde. Man solle mehr duschen, antwortete der Verwaltungschef lapidar, was allgemeines Erstaunen auslöste. Jahrelange Kampagnen zum Thema Wassersparen würden so konterkariert, monierte Vischer.

Bürgermeister Bischoff erklärte, es sei zwar paradox, dennoch gelte: Erhöhungen der Gebühren ließen sich lediglich durch einen Mehrverbrauch vermeiden.

Mit 14 Gegenstimmen wurde Gärtners Antrag abgelehnt. Der Beschluss zur Erhöhung der Gebühren wurde bei drei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen gefasst.