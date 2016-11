Pfalzgrafenweiler/Waldachtal Weltenbummler knackt 100-Länder-Marke

Zu seinem 56. Geburtstag hat der Weltreisende und Abenteurer mit Familie und Freunden auch sein Jubiläum "100 Länder der Erde" gefeiert. Beglückwünscht wurde er dazu von vielen Seiten. Seine Familie überreichte ihm eine Jubiläums-Torte.

Die Länder Nummer 98 Äthiopien, 99 Tansania und 100 Uganda sammelte Schäuffele dieses Jahr ein, als er mit seinem Sohn Benjamin in das ehemalige Deutsch-Ostafrika eintauchte. Begleitet wurden die Schäuffeles von Miriam Schulz, einer Bekannten der Familie. "Land Nummer 101 – Ruanda – hat mich überrascht, vor allem ob seiner Sauberkeit und Sicherheit sowie einer unwahrscheinlichen Freundlichkeit der Menschen", berichtet der Globetrotter. In der ehemaligen deutschen Kolonie sind Plastiktüten bereits verboten. "Die sind teilweise weiter als wir", stellt Walter Schäuffele fest. "Meine gefährlichste Reise war der Besuch bei meiner Tochter in Recife 2013", berichtet er. "Ich bin etwas zu weit ins Meer hinaus geschwommen, weiter als die anderen. Als ein Hubschrauber auf Kontrollflug auftauchte, sah ich plötzlich alle Leute auf mich starren. Sie fuchtelten mir zu wie verrückt. So schnell ich konnte, bin ich dann zurück geschwommen. Als ich endlich am Strand ankam, erklärten mir die Rettungsschwimmer mit wilden Gesten, dass ein Haifisch hinter mir her gewesen sei."

Damit nicht genug: "Etwa zwei Stunden später wollte mein Sohn Benjamin in die Wellen hinein tauchen. Doch als das Wasser sich zurückzog, fiel er auf den Kopf und konnte diesen plötzlich nicht mehr drehen und bewegen. Wir gingen sofort zurück in die Wohnung und wollten danach ins Krankenhaus. Auf dem Rückweg verfolgten uns zwei Jugendliche, von denen einer etwas unter dem T-Shirt versteckte. Als ich ihn fragte, was er wolle, zog er eine Pistole hervor. Da ich kein Geld bei mir hatte, um die beiden zufriedenzustellen, rannten wir schnell zur Wohnung meiner Tochter. Laut Aussage der Polizei hatten wir großes Glück, dass wir nicht erschossen wurden, da die Jugendlichen dort nichts zu verlieren haben."