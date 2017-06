Pfalzgrafenweiler Vorstand und Aufsichtsrat schrumpfen

Onlinefiliale am stärksten genutzt

Der Neubau in Altensteig bringe auch die Ausweitung von Selbstbedienungsfunktionen sowie die Schließung von Filialen mit extrem niedriger Kundenfrequenz mit sich. Es gelte, das veränderte Kundenverhalten zu berücksichtigen. Um die Kosten zu optimieren, müsse man alternative Ertragsquellen eruieren, so Frey. Dazu gehöre, die Angebotspalette der Produkte sukzessive auch online anzubieten. Die Kundenströme ließen bereits erkennen, dass die Onlinefiliale die mit Abstand am stärksten genutzte Filiale sei.

Fusionen in räumlicher Hinsicht wie mit der Raiffeisenbank Oberer Wald und in zeitlicher Hinsicht, um dadurch effizienteres Wirtschaften zu ermöglichen, seien weitere Optionen, die momentan geprüft würden. Zusätzliche Qualifizierungen der Mitarbeiter seien unerlässlich, sagte Frey. Es gelte, die Suche nach neuen Geschäftsfeldern zu intensivieren, um die Abhängigkeit von Zinsergebnissen reduzieren zu können.

Vorstand Christian Radde kündigte in seiner Rede über die Verwendung des Jahresüberschusses nebenbei seinen Eintritt in den Ruhestand zum Jahresende an. Bürgermeister Dieter Bischoff führte die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat herbei, die jeweils einstimmig erfolgte. Bischoff dankte für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Trotz dramatischer Veränderungen seien Maßnahmen zur Prozessoptimierung und damit zur Zukunftsfähigkeit der Bank getroffen worden, lobte er die Verantwortlichen.

Nachdem sich Aufsichtsratsmitglied Reiner Schnell nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte, verbleiben – einstimmig gewählt – Hans Kern (Egenhausen), Klaus Gall (Pfalzgrafenweiler) und Bruno Letzgus (Waldachtal) in ihren Positionen als Aufsichtsratsmitglieder sowie Hans Kern als Aufsichtsratsvorsitzender. Nach dem Ausscheiden von Christian Radde werden mit Wolfgang Frey und Fritz Kiefer künftig nur noch zwei Vorstandsposten besetzt.

Das Prüfungsergebnis des zuständigen Verbands spiegelt die positive Situation der Volksbank Nordschwarzwald wider. Der Jahresabschluss sei mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden, verkündete Hans Kern. Zum gelungenen Verlauf des Abends trugen der Phönix Pfalzgrafenweiler mit herzhaften Leckereien und die Musikschule Allegro mit Musikstücken bei.

(as). Vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase hat die Volksbank Nordschwarzwald 2016 dennoch ihre Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent auf 423,5 Millionen Euro gesteigert. Das Kundengesamtvolumen habe sich erfreulich um 12,8 Millionen auf rund 787 Millionen Euro erhöht, so Vorstand Wolfgang Frey. Um 4,4 Prozent auf 258,9 Millionen Euro seien die Kundenforderungen gestiegen. Zinsgünstige Förderkredite in Höhe von 11,4 Millionen Euro wurden ausgeliehen. Mit 1,7 Prozent auf 319,5 Millionen Euro seien die Kundeneinlagen gestiegen.

Aktuell zähle die Bank 9768 Mitglieder. Heuer könne eine Dividende von einem Prozent an die Mitglieder gezahlt werden, verkündete Frey. Der Bilanzgewinn in Höhe von 513 171,52 Euro sei erfreulich. Die Gesamtausschüttung – unter Berücksichtigung von Bonuszahlungen auf den VR-Mitglieder-Bonus – liege bei 190 344,49 Euro, was einem Prozentsatz von 3,05 entspreche. Damit, so Wolfgang Frey, gehöre die Bank auch weiterhin zur Spitzengruppe der ausschüttungsstärksten Volksbanken in Baden-Württemberg.