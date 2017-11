Pfalzgrafenweiler Verdiente Mitarbeiter geehrt

Bürgermeister Dieter Bischoff dankte den zu Ehrenden für ihren Einsatz in ihren jeweiligen Bereichen. Er blickte auf abgeschlossene, laufende und künftige Projekte in der Gemeinde. Viele Aufgaben seien gemeinsam zu bewältigen und stellten alle immer wieder vor neue Herausforderungen, so Bischoff. Ein weiterer Dank galt dem Personalrat für sein Engagement und die Organisation der verschiedenen Aktivitäten.

Der Personalratsvorsitzende Ralf Lewerenz blickte auf Aktivitäten zurück, zu denen der Personalrat in diesem Jahr eingeladen hatte. Neben der Personalfeier wurde eine Herbstwanderung angeboten, und bereits im Juli waren die Mitarbeiter zu einer Übung im Umgang mit dem Feuerlöscher mit gemütlichem Ausklang eingeladen. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden erstmals Kochkurse organisiert, die großen Anklang fanden. Der Betriebsausflug, der an den Bodensee führen sollte, wurde wegen eines Todesfalls abgesagt und wird im nächsten Jahr nachgeholt.

Nachdem sich alle am Büfett gestärkt hatten, wurden Bilder von den Aktionen aus dem laufenden Jahr gezeigt. Zauberkünstler Andreas Galsterer verblüffte mit seinen Tricks an den Tischen.