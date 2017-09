Eine seltene Ehrung gab es im Schwarzwaldverein Pfalzgrafenweiler für 90 Jahre Mitgliedschaft. Das seit über 200 Jahren von den Familien Ziefle geführte Hotel Schwanen mit Bauernhof in Kälberbronn trat 1927 dem Verein bei. Damals kamen bereits Kurgäste in den Ort. Sicher hätten dabei damals schon die fast vor dem Hotel stehenden größten Tannen Deutschlands, der heutige Bannwald "Große Tannen", ihre Anziehungskraft ausgespielt, so der Verein. Vereinsvorsitzender Frieder Haug und seine Stellvertreterin Gisela Blum (links) überreichten Seniorchefin Marianne und Juniorchefin Nicole Ziefle eine Urkunde mit Blumenstrauß. Foto: Schwarzwaldverein