Pfalzgrafenweiler Umweltdenken fördern, Öko-Perlen erhalten

Bereits im Juli 2013 sei der LEV gegründet worden, erinnerte Bürgermeister Dieter Bischoff in der jüngsten Gemeinderatssitzung, zu der auch LEV-Geschäftsführer Peter Heffner eingeladen war, um die Hauptaufgaben des Vereins zu erläutern. Angesichts der Tatsache, dass nach dem kürzlich vollzogenen Beitritt von Empfingen und Alpirsbach lediglich Pfalzgrafenweiler als weißer Fleck auf der Karte des Landkreises ersichtlich war, kam in der Ratsrunde etwas frotzelnd die Frage auf, ob man so etwas wie ein gallisches Dorf sei, was Heiterkeit auslöste.

Der LEV habe bereits viele Maßnahmen ergriffen, sagte Bischoff. Auch in Pfalzgrafenweiler seien Landwirte und Privatleute beraten worden. Es hätten mehrere Informationsveranstaltungen für Landwirte stattgefunden. Dabei seien Probleme wie die Offenhaltung von Landschaftsschutzgebieten und die Bedeutung des Erhalts von "Naturperlen, von denen es viele in Pfalzgrafenweiler gibt", so Bischoff, diskutiert worden.

Schwerpunkte des LEV sind laut Peter Heffner die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Der Verein verstehe sich als Dienstleister, der seine Mitglieder – Gemeinden des Landkreises, private Grundstückseigentümer, Landwirte und Vereine – beratend unterstützen möchte. Die Offen- und Erhaltung von Kulturlandschaften, Biotopen, ökologisch wertvollen Flächen und reizvollen Landschaftsbildern wie dem Zinsbachtal sowie die Organisation von Infoveranstaltungen und Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten gehöre zu den Aufgaben des LEV. Heffner verwies auf das im vergangenen Jahr in Schopfloch begonnene Heckenpflege-Projekt, dessen Ziel es sei, ungepflegte Hecken naturschutzfachlich zu optimieren – bis hin zur energetischen Verwertung des Schnittguts. Der LEV werde dann aktiv, wenn ein Schutzgebiet als "Hintergrundkulisse" vorhanden sei, damit auch eine Förderung beantragt werden könne, sagte Heffner.