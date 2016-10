Pfalzgrafenweiler Umbrüche im Fokus

Lebenslang gibt es Veränderungen und Übergänge – sei es im Beruf oder in der Familie, nach Krankheit oder schließlich im Älterwerden. In diesem Vortrag beleuchtet Ute Bauer, welche Strategien und Tipps für unterschiedliche Charaktertypen nützlich sein können, um Lebensübergänge zu meistern. Menschen in Lebensumbrüchen zu begleiten, wurde in den letzten Jahren zur persönlichen und beruflichen Aufgabe von Ute Bauer. Die Veranstaltung im evangelischen Gemeindehaus Pfalzgrafenweiler beginnt um 8.45 Uhr mit einem Frühstücksbüfett. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Willkommen sind Frauen aller Konfessionen.