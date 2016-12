Pfalzgrafenweiler Überdimensionaler Lippenstift als Mahnmal

Mit knallroter Farbe gestrichen

Gedreht wurde deshalb nicht nur in Pfalzgrafenweiler, sondern auch bei Thomas Brezing in Unterwaldach, der sich einen Räuchergrill (einen sogenannten Smoker) selbst gebaut hat, bei "Fischflüsterer" Joachim Schindler in seiner Forellenzucht in Alpirsbach-Ehlenbogen und auf dem Seidtenhof in Baiersbronn, wo sich alle bei Mario Zimmermann zum Eisgrillen trafen.

Bei der Herstellung des Apfel-Honig-Desserts wurde Mathias Schweikle tatkräftig von Thomas Meyer unterstützt. Der Kettensägenkünstler aus Edelweiler hat auch bei der Gestaltung des Lippenstifts geholfen und den oberen Teil des vier Meter hohen Kunstwerks mit seiner Säge in Form gebracht. Dieser wurde am Ende noch mit einer knallroten Signalfarbe gestrichen. Der Schaft blieb dagegen naturbelassen. Der Lindenstamm trägt noch immer seine Rinde. Die Dreharbeiten für den Film dauerten eine ganze Woche. Am Ende entstand ein halbstündiger Beitrag über "Die Eisgriller" im Landkreis Freudenstadt, der am 5. Januar ab 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird.

Das Projekt ist noch nicht beendet

Mit dem Ende der Dreharbeiten ist für Mathias Schweikle das Bienen-Lippenstiftprojekt aber noch nicht beendet. Er möchte noch weitere überdimensionale, hölzerne Lippenstifte sägen und lackieren, um so nicht nur in Pfalzgrafenweiler, sondern auch andernorts auf den Einfluss der Bienen auf das gesamte Ökosystem aufmerksam zu machen. Wann und wo die Lippenstifte aufgestellt werden und wie viele es am Ende sein werden, das lässt der Künstler noch offen. Mathias Schweikle ist längst über den Landkreis Freudenstadt hinaus bekannt. Seine Spezialität sind hölzerne Kunstwerke, die so vergänglich sind wie das Leben selbst. Nur noch ein Teil von ihnen ist zu sehen, wie die "Blauen Bäume", ebenfalls an der Bundesstraße 28.