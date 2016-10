Pfalzgrafenweiler Tiefer Griff in die Rücklage geplant

Pfalzgrafenweiler. Die Verwaltung sei bemüht, das Zahlenwerk frühzeitig zu präsentieren, sagte Bürgermeister Dieter Bischoff. Verlässliche Zahlen lägen aber nicht überall vor. Ziel der Verwaltung sei es aber, den Haushalt für das Jahr 2017 noch im Dezember zu beschließen.

Mit Blick auf das laufende Kalenderjahr und die derzeit florierende Wirtschaft verkündete Bischoff, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer trotz des Brandfalls bei der Firma Pfalzgraf und der damit verbundenen Null-Stellung der Gewerbesteuervorauszahlungen auf erfreuliche 3,67 Millionen Euro belaufen (Plan: drei Millionen Euro). Die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 2,46 Millionen Euro konnte zudem auf 1,7 Millionen Euro reduziert werden.

Aufgrund der Steuermehreinnahmen der vergangenen Jahre ist noch eine Rücklage in Höhe von 6,55 Millionen Euro (Stand: Ende 2015) vorhanden, sodass 2016 auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden kann, wie dem von Kämmerer Reinhold Möhrle erstellten Haushaltsplanentwurf zu entnehmen ist. Weiter prognostiziert Möhrle, dass mit einer Zuführungsrate vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 108 000 Euro zu rechnen ist. Zahlen zum kommunalen Finanzausgleich liegen noch nicht vor, auch nicht zur Kreisumlage.