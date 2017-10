Pfalzgrafenweiler Tamara Hagen folgt auf Angelika Lieb

Pfalzgrafenweiler. Vorsitzender Manfred Runge dankte den Mitgliedern für ihr starkes Engagement im vergangenen Jahr. So habe einiges umgesetzt werden können. Die Details dazu hatte Bereitschaftsleiterin Petra Runge. Sechs aktive Mitglieder und sieben freie Mitarbeiter realisierten beispielsweise die Blutspende-Aktionen. Die Dienststunden setzen sich unter anderem aus Dienstabenden, Fortbildungen auf Kreisverbandsebene, Helfer-vor-Ort-Einsätzen, Sanitätsdiensten, Arbeit in Kindergärten und in der Schule zusammen. Die Mitglieder hatten im vergangenen Jahr ehrenamtlich 954 Stunden erbracht.

Die Jugendleitung übergab Christa Schlegel im September 2016 an Daniela Meiser. Diese leitet die Gruppe seither mit Unterstützung von Petra Runge. Die Gruppenstunden wurden in Absprache mit den Kindern zeitlich umgesetzt. Daniela Meiser freute sich, dass die Gruppe Verstärkung erhalten hatte. Das Jugendrotkreuz (JRK) absolvierte einen Erste-Hilfe-Kurs und vertiefte sein Wissen mit verschiedenen Übungen. Des Weiteren nahm die Gruppe an der Weihnachtsdisco des DRK-Kreisverbands im Club Martinique in Freudenstadt teil.

Kassiererin Angelika Lieb zog aufgrund der zahlreichen Aufgaben des DRK-Ortsvereins Pfalzgrafenweiler eine positive Bilanz. Nach ihrem letzten Kassenbericht verabschiedete der Ortsverein die langjährige Kassiererin in den Ruhestand. Als neue Kassiererin wurde Tamara Hagen gewählt. In ihren Reden dankten Kreissozialleiterin Marion Schmid und Dieter Dettinger, stellvertretender Kreisgeschäftsführer, den Mitgliedern des Ortsvereins für ihr Engagement und ihre Bemühungen.