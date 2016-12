Pfalzgrafenweiler Statt Schnee gibt’s Zuckerwatte

Vereine, Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, eine Delegation der französischen Partnergemeinde La Loupe, Gewerbetreibende und kirchliche Organisationen erfreuten die Besucher mit ihren Angeboten. Es gab individuelle Handarbeiten, kreative keramische Besonderheiten, Naturseifen, Weihnachtsschmuck, Kekse, Käse, Wein, Calvados, Crêpes, Grillwürstchen und Zuckerwatte. Die wurde zum wortwörtlichen Renner. Überall flitzten kleine und größere Kinder mit den luftigen Wattebäuschen am Stiel fröhlich durch das Marktgeschehen. Das sei ein Ersatz für den fehlenden Schnee, meinte ein Mädchen gewitzt.

Die Concert-Band des Gymnasiums Dornstetten unter Leitung von Johannes Köstler und Anna-Maria Glück, Dirigentin in Ausbildung, stimmte die Zuhörer mit traditionellen Weihnachtsliedern auf die Adventszeit ein. Sehnsuchtsvoll und auch ehrfürchtig erwartete eine große Kinderschar in Begleitung der Eltern den Besuch des Nikolauses, der mit einer Pferdekutsche anreiste. Beherzt sprang der Nikolaus in die Menschenmenge, griff zum Mikrofon, ermunterte zu Gedichten und gemeinsamem Singen, um anschließend, dicht umringt, seine Nikolaussterne zu verteilen. Mit roten Nasen – wegen der niedrigen Temperaturen – und roten Nikolausmützen rückten die Akteure des Akkordeon-Spielrings Pfalzgrafenweiler mit ihrem Leiter Waldemar Scheliga an. Noch ganz unter dem Eindruck eines furiosen Jubiläumskonzerts zu seinem 40-jährigen Bestehen sorgte das gut gelaunte Ensemble mit bekannten Stücken wie "Jingle Bells", "Feliz Navidad" und "O du fröhliche" für beste Unterhaltung – nach der Devise: Selbst Spaß haben und anderen Freude bereiten.

Big Band heizt dem Publikum ein

Im stimmungsvollen Glanz der Weihnachtsbeleuchtung lud der Posaunenchor zum andächtigen Zuhören ein. Den abendlichen Ausklang gestalteten die jungen Musiker der Big Band Black and White. Sie heizten dem Publikum mit weihnachtlichen Hits wie "All I want for Christmas is you" und Bob Geldorfs Hymne "Do they know it‘s Christmas" kräftig ein – genau das Richtige zum Mitsingen und Mittanzen, zum warm werden und warm bleiben. Der Weihnachtsmarkt wurde auch in diesem Jahr zum Treffpunkt der Generationen und seinem inoffiziellen Motto gerecht: Man trifft sich wenigstens einmal im Jahr – auf dem Weilermer Weihnachtsmarkt.