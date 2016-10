Pfalzgrafenweiler. Viele ältere Schüler am Schulzentrum Pfalzgrafenweiler haben schon positive Erfahrungen mit Leseförderungsaktionen des Schwarzwälder Boten gemacht: Beim Projekt "Zeitung in der Schule" ist das Schulzentrum eine Hochburg im Kreis Freudenstadt. Jetzt sind die Jüngsten an der Reihe. Sechs Klassen des Schulzentrums – rund 130 Dritt- und Viertklässler – nehmen an der neuen Aktion "Lesespaß" teil, die vom Schwarzwälder Boten in Kooperation mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Freudenstadt und Promedia Wolff ins Leben gerufen wurde. Der symbolische Auftakt zu dieser Aktion war am Dienstag parallel in der Grundschule in Salzstetten und eben am Schulzentrum Pfalzgrafenweiler. Insgesamt sind 38 Klassen an 18 Schulen im Kreis Freudenstadt bei der Aktion "Lesespaß" dabei. Am Ende des Projekts erhalten die Schüler ein Lesediplom.