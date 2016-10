Die Schützenabteilung Durrweiler hat erfolgreiche Sportler im Schützenhaus geehrt. Die Großkaliberschützen Joachim Kopittke, Michael Arbogast, Holger Hinsche und Thomas Krensel hatten mit Erfolg an der deutschen Meisterschaft teilgenommen und viele Medaillen mit nach Durrweiler gebracht. In diesem Jahr waren die Teams des Vereins in allen Sparten erfolgreich, so die Schützenabteilung. In Durrweiler nehmen folgende Mannschaften an Wettkämpfen teil: die Luftpistolen- und Luftgewehrmannschaft, Kleinkalibergewehrschützen und -ordonanzschützen, Sportpistolen- und Großkalibermannschaften, Großkaliber-ordonanzschützen, die Vorderladerpistolen- und -gewehrmannschaft sowie zwei Traditionsschützen, die vier Disziplinen abdecken (Zimmerstutzen, Feuerstutzen, Wehrmanngewehr und alte Scheibenpistole). Oberschützenmeister Hartmut Klumpp (links) dankte seinen Schützen und wünschte weiterhin eine ruhige Hand. Nach der Ehrung gab es ein Abendessen. Rechts im Bild: Joachim Burkert, Präsident der SG Herzogsweiler-Durrweiler. Foto: Schützenabteilung