Pfalzgrafenweiler Schützen bleiben auf Erfolgskurs

Für das Engagement des Vereins und dessen beachtliche Jugendarbeit dankte Bürgermeister Dieter Bischoff im Namen der Gemeinde. Sich in der und für die Gemeinde konstruktiv einzusetzen und dadurch zu einer intakten Infrastruktur beizutragen, beinhalte auch einen Standortvorteil für die Gemeinde.

Michael Arbogast rief zahlreiche Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahrs, die stets gut besucht waren, in Erinnerung. Das Dreikönigstreffen, der Lichtgang, der Kreisschützentag, das Jugend-Jux-Turnier, das Ordonanz-Schießen, die Vatertagswanderung, die Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen der Fußballabteilung, der Vereinsausflug, die Oktober-Sportmeisterschaften sowie das Nikolausschießen für Jugendliche gehörten zu den Höhepunkten. Traditionen zu pflegen und stets offen zu sein für neue Begegnungen, so Arbogast, hätten anziehende Wirkung auf umliegende Vereine, die das Schützenhaus für ihre Veranstaltungen gerne in Anspruch nehmen würden.

Schießleiter Hans Kienle verwies ob der Vielzahl sportlicher Erfolge auf die Internetseite der Abteilung, die dank Tanja Luger stets auf dem neuesten Stand sei. Joachim Kopittke hatte wieder zahlreiche Wettkämpfe für sich entschieden. Kienle würdigte Kopittkes Leistungen als herausragend. Momentan halte der Verein 65 Rekordergebnisse, verkündete Kienle stolz.

Auch beim Nachwuchs läuft es rund

Gewohnt kurz und knapp erläuterte Schatzmeister Gerhard Schwab die Ein- und Ausgabensituation des abgelaufenen Jahres. Fazit: ein solides Fundament, von dem man einige kleinere Investitionen bestreiten könne.

Jugendleiterin Tanja Luger berichtete ebenfalls über ein erfolgreiches Jahr für die Jungschützen. Sie erinnerte zudem an gemeinsame Aktivitäten wie das erste Jugend-Jux-Turnier, das den Teilnehmern mit kuriosen Aktivitäten wie Speed-Lichtgewehr oder Drehwurm-Staffellauf einiges an Geschicklichkeit abverlangte und allen viel Spaß bereitete. Einen Überraschungscoup landete Luger. Für Jungschützin Marleen Laurösch hatte sie eine vereinsinterne Ehrenauszeichnung vorbereitet. Luger lobte das Engagement der 13-Jährigen. Marleen Laurösch darf künftig als "Junior-Trainer LG" bei Anwesenheit der Jugendbetreuer Trainingshilfe geben.

Bei der Hauptversammlung der Schützenabteilung Durrweiler wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.

Protektorenabzeichen des Deutschen Schützenbunds in Silber: Paul Schneider

Sebastianus-Nadel für über 30 Jahre aktives Schießen im Verein: Manfred Eppler, Louis Lubert, Gerhard Schwab und Dieter Walz

Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein: Norbert Großhans, Uwe Greule, Wolfgang Lamparth und Thomas Weller

Ehrennadel in Gold für wertvolle Unterstützung des Vereins: Joachim Burkert; Basilius Gonser und Hans Schwab

Ehrennadel in Silber für wertvolle Unterstützung des Vereins: Lilian Dittrich, Simon Dittrich, Klaus Fischer, Holger Hinsche

Für langjährige Mitgliedschaft im Württembergischen Schützenverband und Deutschen Schützenverband – Ehrennadel in Silber: Leander Kneule (25 Jahre), Moritz Pfeifle (25), Thomas Krensel (20), Patrik Schwab (20); Frank Stöffler (20), sowie Klaus Hornberger, Ingo Klink und Renate Kübler