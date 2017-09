Pfalzgrafenweiler Rund 90 Computer werden ersetzt

Pfalzgrafenweiler (mb). Die PCs zur Schulung der Schüler am Schulzentrum Pfalzgrafenweiler sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden. Rund 90 Computer sollen durch zeitgemäße Rechner ersetzt werden. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat Pfalzgrafenweiler einstimmig die Anschaffung der notwendigen Geräte.