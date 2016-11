Pfalzgrafenweiler Regenbogenchor hat in 30 Jahren mehr als 100 Konzerte gegeben

Im September 1986 wurde der Chor durch den damaligen Gemeindepfarrer Hans-Peter Feldsieper und Andreas Hauser ins Leben gerufen. Der erste große Auftritt war am 24. Dezember 1986 mit 30 Kindern in der voll besetzten Jakobskirche. 1989 war der Chor dann bei der Sendung "Sang und Klang aus Stadt und Land" im damaligen Radiosender SWF 1 zwei Mal zu hören. Auch im Tonstudio in Altensteig war der Chor bei verschiedenen Aufnahmen, so unter anderem zu dem Kinderliederbuch "Lieber Gott du hörst mein Lied". Seither gab es zahlreiche Auftritte, vor allem bei Familien-Lobpreis-Gottesdiensten. Aber auch bei Hochzeiten, Gemeindefesten, Weihnachtsfeiern in der "Traube Tonbach", der Stallweihnacht im "Schwanen Kälberbronn", im Seniorenheim Link in Durrweiler, im Zinsbachtal und bei vielen Gottesdiensten in Pfalzgrafenweiler und der weiteren Umgebung trat der Chor immer wieder in Erscheinung.

Musicals werden über Monate einstudiert

Jährliche Höhepunkte sind die über Monate einstudierten Musicals, die dann meistens bei drei Konzerten aufgeführt wurden. In den 30 Jahren seines Bestehens bestritt der Chor mehr als 100 Konzerte. Auch heute noch wird der Regenbogenchor von Andreas Hauser geleitet. Seine Motivation ist es, biblische Geschichten aus dem alten und neuen Testament den Kindern durch die Lieder, die Musik und die Texte nahezubringen und sie für die Liebe Jesu und seine Nachfolge zu begeistern.