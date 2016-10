Der Regenbogenchor Pfalzgrafenweiler führt im Jahr seines 30-jährigen Bestehens das Musical "Johannes der Täufer" in Pfalzgrafenweiler und Altensteig auf. Das Musical handelt von einem leidenschaftlicher Prediger, einem Kämpfer gegen heuchlerische Frömmigkeit. Die Melodien und Texte fordern heraus und berühren, so die Veranstalter. Das "Teens-Musical des Jahres 2014" stammt aus der Adonia-Musicalschmiede von Markus Heusser mit Team. Über 70 Akteure im Alter von acht bis 18 Jahren bringen dieses Musical mit einer Live-Band auf die Bühne. Die Gesamtleitung hat Andreas Hauser. Das erste Konzert findet am Sonntag, 9. Oktober, ab 17 Uhr in der Festhalle Pfalzgrafenweiler statt. Weitere Konzerte sind am Samstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr im Kurhaus in Freudenstadt und am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr im JMS-Zentrum in Altensteig. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Veranstalter ist der Regenbogenchor der evangelischen Kirchengemeinde Pfalzgrafenweiler in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden. Foto: Regenbogenchor