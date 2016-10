Pfalzgrafenweiler Prima Arbeit schafft prima Klima

Wie diese Unterstützung konkret aussieht, schilderten Bernd und Helga Gagelmann und Ulrich Kern vom Leitungskreis Asyl. Grundlage ihrer Arbeit ist die individuelle Begleitung der Asylbewerber und anerkannten Flüchtlinge durch Patenschaften. Dabei ist die Form der notwendigen Betreuungsmaßnahmen vielfältig: Die jeweiligen Paten begleiten zu Arztterminen, unterstützen bei Behördengängen und kümmern sich allgemein um die vielfältigen Anliegen der Asylsuchenden in einem fremden Land.

Dabei sind es nicht nur die großen Dinge wie der Übergang vom Sozialamt zum Jobcenter, die viele Behördengänge nach sich ziehen und bei denen die Asylbewerber auf Unterstützung angewiesen sind. Auch bei kleineren Dingen – wie Briefe adressieren, Fahrpläne lesen oder Lebensmittel einkaufen – ist Unterstützung und Hilfe willkommen. So weiß zum Beispiel ein Asylbewerber erst durch Hilfe seiner Patin, weshalb der von ihm gekaufte Zucker so gar nicht schmeckt wie gewohnt: Hatte er doch beim Einkauf ins Regal mit dem Gelierzucker gegriffen.

Häufig entwickeln sich über diese Patenschaften auch private Kontakte oder Mitgliedschaften in Vereinen. Neue Paten sind willkommen. Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Freundeskreises Asyl Pfalzgrafenweiler liegt in den ehrenamtlichen Deutschkursen. Diese finden zweimal pro Woche in der Gemeinschaftsunterkunft in Herzogsweiler sowie im evangelischen Gemeindehaus in Pfalzgrafenweiler statt und werden so lange angeboten, bis der jeweilige Asylbewerber einen Platz in einem Integrationskurs gefunden hat. In diesen Deutschkursen wird anhand von Alltagssituationen die deutsche Sprache lebendig und anschaulich vermittelt. Auch dabei sind weitere Helfer willkommen.

Ein wichtiges Betätigungsfeld der Aktiven ist zudem die Kleiderkammer. Wie deren Leiterin, Luisa Costa, berichtete, ist der Bedarf groß. Die angebotenen Kleider, Schuhe, Tassen und Teller finden großen Absatz. Eine große Bitte hat sie: Es würden dringend geeignete – kostenlose – Räume für die Kleiderkammer gesucht, entweder in Pfalzgrafenweiler oder in einem Teilort.

Auch die Ortsvorsteherin von Herzogsweiler, Sieglinde Rohrer, erinnerte in ihrem Grußwort an die geleistete Aufbauarbeit der vergangenen Jahre und hob hervor, dass vieles davon auch im Stillen ablaufe und für die Öffentlichkeit nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar sei. In Herzogsweiler sind 40 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Hotel Sonnenschein untergebracht, weitere 35 Personen leben derzeit in Pfalzgrafenweiler im "Grünen Kranz".

Immer mehr anerkannte Flüchtlinge werden in eigenen Wohnungen untergebracht, auch danach werden die Paten zur Begleitung gebraucht. Für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge ist die Gemeinde auf der Suche nach geeigneten Wohnungen.

Ehrenamts-Koordinatorin Annette Burckhardt hob hervor, dass Baden-Württemberg das Land des Ehrenamts sei. Jeder dritte Bürger im Land engagiert sich ehrenamtlich. Besonders im Bereich der Asylarbeit ist dies ihrer Überzeugung nach dringend notwendig, denn: "Je früher die Integration gelingt, desto besser funktioniert unser späteres Zusammenleben." An die Helfer gewandt, sicherte sie Unterstützung zu und lobte: "Sie sind ein ganz wichtiger Ansprechpartner."

Wer sich für die Mitarbeit im Freundeskreis Asyl Pfalzgrafenweiler interessiert, kann sich per E-Mail melden unter asyl.pfalzgrafenweiler@gmail.com oder unter Telefon 07445/63 86.