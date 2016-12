Pfalzgrafenweiler Posaunenchöre verdienen sich reichlich Beifall

Der Beifallssturm für die Musiker und die Solisten endete erst nach der Zugabe "Stille Nacht". Die großzügige Kollekte der Besucher dient der Finanzierung der Bläserklasse an der Grundschule Pfalzgrafenweiler, die vom Posaunenchor Pfalzgrafenweiler ins Leben gerufen wurde und von diesem unterstützt wird.

Der zweite Konzertauftritt der beiden Posaunenchöre ist an Heiligabend ab 16 Uhr in der Beihinger Marienkirche im Rahmen der Christmette mit verkürztem Programm. Beim Konzertabend am Montag, 26. Dezember, ab 19 Uhr in der Bösinger Kirche wird das Programm von den Bösinger Jungbläsern mitgestaltet, die ihrem ersten öffentlichen Auftritt entgegenfiebern. Der Eintritt bei allen Veranstaltungen ist frei.