Pfalzgrafenweiler. Nachdem das Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler am vergangenen Wochenende mit fast 2000 Besuchern beim Landesliga-Relegationsspiel beinahe aus allen Nähten platzte, steht die nächste Veranstaltung an. Am Freitag, 23. Juni, findet ab 18 Uhr das dritte Volleyball-Turnier statt. Acht Mannschaften haben sich angemeldet. Gespielt wird in Vierer-Teams. Der Turnier-Samstag, 24. Juni, gehört dann wie gewohnt den Elfmeterschützen. Schon zum 14. Mal duellieren sich hier die treffsichersten Fußballer vom Elfmeterpunkt. 18 Herren- und fünf Damenteams haben sich angemeldet. Die Fünfer-Teams spielen ab 15 Uhr in Gruppen gegeneinander, ehe dann in einer K.o.-Runde die Sieger ermittelt werden. An beiden Tagen sorgt der Phönix für Bewirtung, inklusive Barbetrieb.