Pfalzgrafenweiler "Palastperlen" unterhalten mit Swing

Weil er aber auch seinem Bildungsauftrag gerecht werden wolle, sagte Hohl mit einer Portion Selbstironie, müsse er auch zum Nachdenken anregen, und gab Hintergrundinformationen zu den hauptsächlich amerikanischen und deutschen Weihnachtsliedern.

Ob die Schlittenfahrt "Sleigh Ride", das 1954 komponierte "There’s no Place like Home", das von Viola Bommer stimmungsvoll gesungene amerikanische Kirchenlied "Oh, come all ye Faithful" oder das instrumentale, aus dem Jahr 1863 stammende "Heard the Bells on Christmas" – die "Palastperlen" hatten sichtlich Spaß an der Musik, was sich auch auf die Zuhörer übertrug.

Viola Bommer (Gesang, Tenor-Saxofon), Maren Binz (Alt-Saxofon), Lena Kittel (Geige) und Henrike Mössner (Schlagzeug) zeigten sich von ihrer besten Seite. Dezent sorgte Henrike Mössner für das harmonische Zusammenspiel der "Palastperlen". Das Publikum zeigte sich dankbar und bekam einige Zugaben. Mit dem Gute-Nacht-Lied "La-Le-Lu" verabschiedeten sich die "Palastperlen".

Vor 13 Jahren habe er einen Stapel Papier ersteigert, so Uwe Forstner, Gründer und musikalischer Leiter der "Palastperlen". Rund 40 Kilogramm Notenpapier, ergänzte er schmunzelnd. Bei Sichtung seien hauptsächlich Werke aus den 20er- und 30er-Jahren zum Vorschein gekommen – musikalische Kostbarkeiten, die bald zum Repertoire der "Palastperlen" wurden.

Und weil in der damaligen Zeit vor allem in großen Konzertsälen gespielt wurde, habe man diesen Namen gewählt. Bei einem Probewochenende in Edelweiler im Jahr 2014 sei er zufällig mit dem Verein "Kultur vor Ort", der sich damals gerade in der Gründungsphase befand, in Kontakt gekommen.