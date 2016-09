Pfalzgrafenweiler Nun beginnt wieder das Windersemester

Am Donnerstag, 22. September, bietet Elke Kopp "bodyfit" in der Turnhalle an. Etwas ruhiger und entspannter ist es beim Yoga mit Martina Dettling im Bürgerhaus. Einen Anfänger- und Aufbaukurs für Gitarre bietet Irmgard Neumaier ab Dienstag, 27. September, an. Genuss purer Dynamik für Körper, Geist und Seele gibt es mit Kirsten Heerdt bei "Indian Balance" ab Donnerstag, 29. September, im Bürgerhaus in Herzogsweiler. Am Samstag, 12. November, bietet Heerdt einen Schnupperworkshop "Bewegt entspannt – Modern Escrima" an. Ein solcher Kurs beginnt dann am Donnerstag, 24. November.

Im Squash Inn/Frank’s Diner finden folgende Angebote statt: Am Dienstag, 4. Oktober, bringt Selina Sautter Klarheit in "Mein Laptop, das Buch mit sieben Siegeln". Thomas Matt sorgt ab Dienstag, 8. November, für den nötigen Durchblick in Sachen iPhone und Smartphone. Im Fitnesscenter Düzenli lernen Jugendliche am Samstag, 1. Oktober, und am Samstag, 8. Oktober, Teilnehmer jeden Alters Teakwondo-Selbstverteidigung.

Der Englischkurs geht am Dienstag, 4. Oktober, unter der Leitung von Jutta Feeß über in einen Conversation-Kurs. Einsteiger mit Vorkenntnissen sind willkommen. Am Mittwoch, 5. Oktober, gibt es erstmals einen Spanischkurs unter der Leitung von Ana Rocio-Böhring. Am selben Tag beginnt im Mehrzweckraum der Sporthalle mit Anja Laurösch ein Mittwochskurs in Pilates. "Mehr für die Körpermitte", der Montagskurs, startet am 10. Oktober.