Pfalzgrafenweiler Nun Architekturbüro am Zug

Gemeinde rechnet mit Fachförderung von rund 350 000 Euro

In diesem Stockwerk befindet sich auch die Kleiderkammer, die Bereitschaft, Lager, Sportgeräte und der Raum für Waschmaschinen und Trockner sowie Haustechnik. Zum Ausgleich des Gefälles in Richtung Heinkelstraße soll in diesem Bereich eine Stützmauer errichtet werden.

Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler rechnet mit einer Fachförderung für das Bauvorhaben in Höhe von rund 350 000 Euro, die sich gestaffelt nach Zahl der Einstellflächen errechnet. Auf Nachfrage seitens der Ratsmitglieder im Hinblick auf Erweiterungsmöglichkeiten sagte Feuerwehrkommandant Hartmut Kalmbach, dass das geplante neue Feuerwehrhaus dem Standard eines Stadt-Feuerwehrhauses entspreche und man in den nächsten 50 bis 80 Jahren keine Vergrößerung der Räume brauchen werde. Kalmbach wies auch darauf hin, dass die Einrichtung einer der Norm entsprechenden Atemschutzwerkstatt mit Schwarz- und Weißbereich gefordert wird. Derzeit werden die Geräte in Waldachtal gereinigt, und die Befüllung der Atemschutzflaschen erfolgt in der Zentralwerkstatt Freudenstadt. Künftig übernimmt das die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler selbst, Gemeinden wie Wörnersberg wollen sich hierbei anschließen.

Keine separate Ausfahrt aus der Waschanlage

Auf die Frage nach einer separaten Ausfahrt aus der Waschanlage erklärte Kalmbach, dass es keine gesonderte Ausfahrt geben wird, da dies zu Lasten der dahinterliegenden Räume ginge. Die Waschhalle sei in ihren Ausmaßen großzügig geplant, separat zugänglich und könne daher auch vom Bauhof problemlos genutzt werden.

Vor der Feinplanung sollen noch andere Häuser besichtigt werden

Die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler werde vor der Feinplanung andere neue Feuerwehrhäuser besichtigen, beispielsweise in Wildberg, um von den dort gemachten Erfahrungen zu profitieren.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag für die Ausführungsplanung, also die sogenannte Leistungsphase fünf, dem Architekturbüro Röttgen zu erteilen, um auf Grundlage dieser Planung bis Februar 2018 den Förderantrag einzureichen und im gleichen Zug den Bauantrag fertigzustellen.

Passend zum Thema wurde die Feuerwehrsatzung in einigen redaktionellen Punkten geändert und ebenfalls vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet.