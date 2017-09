Pfalzgrafenweiler (mb). Richtig ins Schwärmen geriet Gemeiderat und Ortsvorsteher Adolf Gärtner bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler über eine Eilentscheidung von Bürgermeister Dieter Bischoff. Der Oberflächenbelag des Parallelwegs entlang der Landesstraße 353 von der Abzweigung der Kreisstraße 4725 in Richtung Bösingen bis zur Markungsgrenze Egenhausen muss erneuert werden. Da diese Maßnahme in die Radwegeförderung aufgenommen wurde und noch in diesem Jahr abgerechnet werden muss, hatte Bischoff die Zustimmung für die Arbeiten erteilt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 132 000 Euro. Hiervon trägt die Gemeinde 38 000 Euro, der Rest wird vom Land übernommen. "Der Radweg wird gut angenommen, und es ist eine tolle Arbeit der Verwaltung, diese Radtransit- strecke zu schaffen", lobte Gärtner. Es sei eine "tolle Verbindung".