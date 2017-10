Pfalzgrafenweiler Neue Hardware und Server fürs Rathaus

Kühlverfahren bringt Energieeinsparung

Kämmerer Reinhold Möhrle sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von einer ansonsten eher spartanischen Aufstellung der Verwaltung, was die Hard- und Software anbelangt. Laut dem Kämmerer sollen die Server noch in diesem Jahr ausgetauscht werden. Die notwendigen Mittel seien bereits im Haushaltsplan eingestellt.

Nach Auswertung der drei eingegangenen Angebote schlug die Verwaltung vor, das Angebot der Firma Techit Technologie Consulting und Betreuung GmbH aus Nagold zum Angebotspreis von rund 73 415 Euro brutto anzunehmen. Aufgrund eines energieeffizienten Kühlverfahrens sei eine Energieeinsparung von rund 880 Euro pro Jahr möglich. Einstimmig folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung und beauftragte sie mit der Beschaffung der neuen Server- und Hardwarekomponenten.