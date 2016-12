Pfalzgrafenweiler Neubauprojekt in den Startlöchern

In Abstimmung mit der Schulleitung waren mehrere Varianten ausgearbeitet worden. Die Anpassung des Hartplatzes auf genormte Sportplatzgröße sei vorgesehen, erläuterte Dieter Bischoff – außerdem eine 100-Meter-Tartan-Laufbahn, eine neue Weitsprunganlage mit weiteren zwei Tartan-Anlaufbahnen, die Möglichkeit der Nutzung für Ballspiele sowie eine Kugelstoßanlage.

Der Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm zur kommunalen Sportstättenbauförderung – eine Förderung in Höhe von 48 000 Euro steht in Aussicht – wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Unter Berücksichtigung der Spendengelder (47 000 Euro) sowie der Förderung (48 000 Euro) verbliebe ein Gemeindeanteil in Höhe von rund 330 000 Euro, dem eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 in Höhe von 446 500 Euro gegenüberstehe, erläuterte Bürgermeister Bischoff weiter. Ein positiver Zuschussbescheid vorausgesetzt, solle die Sanierungsmaßnahme zeitnah vom Architekturbüro Theurer & Mäder ausgeschrieben und umgesetzt werden, sagte der Verwaltungschef, was der Gemeinderat ohne Gegenstimmen befürwortete.