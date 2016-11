Pfalzgrafenweiler Netz der Weiler Wärme wächst weiter

Genug Arbeit

"Wir haben 2015/2016 keine neue Anlage gebaut – das ist man von der Weiler Wärme nicht gewohnt", scherzte Siegfried Neub. Arbeit habe es dennoch genug gegeben. Neben dem Leitungsbau und der Nachverdichtung in den erschlossenen Gebieten sei die Inbetriebnahme des neuen Werks II im Fokus gestanden. "Die Wärmeversorgung ist in trockenen Tüchern", ist sich Neub sicher. Auch beim Hackschnitzelvorrat sei man für die nächste Wintersaison gut aufgestellt: "Wir haben genug Holz vor der Hütte – der Winter kann kommen." Anders beim Strom. Die Genossenschaft sei dabei, ein eigenes Netz aufzubauen. Deshalb werde überall dort, wo Nahwärmeleitungen verlegt werden, auch eine Stromleitung mit verlegt, erklärte Neub, der weiter in die Zukunft blickte – auf ein intelligentes Stromnetz dank Glasfaser. Mit "Smart Grid" könnte die Weiler Wärme irgendwann ganz Pfalzgrafenweiler mit eigenem Strom versorgen, ist er sich sicher.

Um das Aufgabengebiet auch noch um "die Versorgung der Mitglieder durch Telekommunikationsleistungen" zu erweitern, holte sich der Vorstand bei der Hauptversammlung die Zustimmung der Mitglieder für die erforderliche Satzungsänderung. Das neue Motto der Genossenschaft lautet nun "Wir nehmen unsere Eigenversorgung/Infrastruktur vollends in die eigene Hand!". Doch immer mehr Leitungen und immer neue Aufgaben müssen auch finanziert werden. Und so schlugen Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam vor, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten und den Bilanzgewinn in Höhe von knapp 42 000 Euro für eine Aufstockung der Rücklagen und für Investitionen zur Verfügung zu stellen. Die Mitglieder waren auch damit einverstanden.

Von Thomas Kindermann erfuhren sie mehr über die Finanzen der Genossenschaft. Demnach haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr das Anlagevermögen auf 9,01 Millionen Euro und das Umlaufvermögen auf 579 000 Euro erhöht. Gestiegen sind gleichzeitig die Verbindlichkeiten bei Banken auf knapp 2,84 Millionen Euro. Die Nachrangdarlehen durch die Mitglieder stiegen auf fast 2,75 Millionen Euro.

Mitglieder stimmen zu

Nach dem Prüfbericht von Johannes Göbel vom baden-württembergischen Genossenschaftsverband und dem Bericht des Aufsichtsrats, vorgetragen durch die stellvertretende Vorsitzende Ute Wittlinger, stimmten die Mitglieder am Ende auch dem Jahresabschluss zu. Überall dort, wo die Weiler Wärme über keine eigenen Stromleitungen verfügt, gebe es die Möglichkeit, so der Vorstand, über die Bürgerwerke eG Ökostrom zu beziehen. Thomas Nußbaum berichtete in seinem Vortrag über die Genossenschaft, der auch die Weiler Wärme angehört. Bevor sich alle beim Ständerling zu Gesprächen um die Stehtische versammelten, erklärte Klaus Gall abschließend: "Der große Fokus liegt nun auf den Teilorten – das Interesse ist sehr groß."