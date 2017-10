Pfalzgrafenweiler Nach Diebstahl: SG sammelt Geld für Rasentraktor

Pfalzgrafenweiler-Durrweiler (dh). Wie berichtet, hatten Unbekannte den verriegelten Geräteschuppen auf dem Sportgelände in Durrweiler aufgebrochen und den Rasentraktor der SG im Wert von rund 12 000 Euro gestohlen. "Dieser Schaden ist für uns eine Katastrophe – er gleicht einem finanziellen Ruin, da wir nicht über ausreichend Mittel verfügen, um hier eine Ersatzinvestition tätigen zu können", heißt es nun in einem Spendenaufruf der Sportgemeinschaft Herzogsweiler-Durrweiler an die Bevölkerung, um wieder einen Rasentraktor beschaffen können. Ansonsten könne der Vereinsbetrieb in seiner bisherigen Form nicht weitergeführt werden, so die Verantwortlichen der Fußballabteilung. Abteilungsleiter Klaus Hofer, Telefon 07445/ 35 39, und sein Stellvertreter Johannes Leibold, Telefon 07445/ 858 18 15, geben nähere Informationen.

Im besagten Zeitraum über den Nationalfeiertag Anfang Oktober hatten Einbrecher auch das Sportgelände des SV Schopfloch heimgesucht und dort aus den Garagen unter anderem zwei Rasentraktoren, eine Sandplatzkehrmaschine und eine Motorsense gestohlen.