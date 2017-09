Pfalzgrafenweiler. Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 20.15 Uhr ist ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Eine 31-jährige Frau war mit ihrem Wagen auf der Porschestraße in Pfalzgrafenweiler unterwegs und bog nach links auf das Gelände einer Tankstelle ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde auf die Fahrbahn geschleudert, das Motorrad rutschte gegen einen geparkten Wagen. Der schwer verletzte Fahrer wurde in eine Spezialklinik gebracht. Der Sachschaden bei dem Unfall wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.