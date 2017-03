Pfalzgrafenweiler Mitglieder nicht überstrapazieren

Mit Blick auf das aktuelle Wanderjahr wies Haug auf einige Leckerbissen hin, wie die Wanderwoche "Nord-West ab Alghero" im April auf Sardinien. In seiner Funktion als Schriftführer stellte Willi Bosch den Jugendbericht vor. Es sei erfreulich, dass sich auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien an Veranstaltungen, wie "Auf den Spuren des Osterhasen" oder beim Besuch der Eislaufhalle in Baiersbronn beteiligen. Den Jugendbetreuern Renate Bosch, Gisela Blum, Conny Frey, Karl Frey, Yvonne Krämer und Petra Walliser sprach Bosch seinen Dank aus.

Als Wegewart beschrieb Willi Bosch das von ihm betreute umfangreiche Wegenetz im Weiler Wald. 183 Kilometer Wanderwege würden regelmäßig kontrolliert, was über das Jahr 100 Stunden Einsatz erfordere. Kassenwartin Angelika Lieb verkündete einen soliden Kassenstand. Bernd Gagelmann und Horst Lehrer dankten als Kassenprüfer für die Kassenführung.

In Vertretung des erkrankten Wanderwarts Heinz Schöttle berichtete Gisela Blum, dass zu den Wanderterminen insgesamt 785 Teilnehmer kamen. Radwanderwart Frank Bruske konnte bei insgesamt 26 Fahrten 303 Radler begrüßen, die 1900 Kilometer zurücklegten. 20 Touren mit insgesamt 4000 Kilometern absolvierte die Motorradgruppe. Für 2017 seien Touren mit E-Bikes geplant, berichtete Bruske.

Heidi Steeb leitete über zehn Jahre lang die Frauengruppe. Ideen für ein anspruchsvolles Programm seien ihr nie ausgegangen, meinte Frieder Haug und zollte ihr großen Dank. Künftig wird die Frauengruppe durch ein Dreiergestirn geleitet. Gisela Blum, Monika Gaiser und Karin Reinhardt gestalten das Programm gemeinsam. Insgesamt nahmen 103 Frauen die Angebote an.

Bürgermeister Dieter Bischoff nahm die Entlastung des Vorstands vor und leitete die Wahlen. Bis auf Heinz Schöttle und Karl Theurer, die mit Geschenken verabschiedet wurden, stellten sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl (siehe Info). Die Wanderwelt sei in Pfalzgrafenweiler noch in Ordnung, stellte Bürgermeister Dieter Bischoff fest. Er hob besonders das Engagement von Wegewart Willi Bosch mit den Worten "Wo der Willi – da gute Wege" hervor und erntete lautstarken Applaus.

Die scheidende Bezirksvorsitzende Marlies Morlok dankte auf ihrer "Abschiedstour" für die stets gute Zusammenarbeit. Sie informierte über aktuelle überregionale Theman. Sie ermunterte dazu, Traditionen zu bewahren und offen zu sein für Neues.

25 Jubilare, so viele wie noch nie, ehrte Frieder Haug. Seit 90 Jahren ist das Hotel Schwanen in Kälberbronn Mitglied im Schwarzwaldverein. 50 Jahre dabei sind Heinz Alle, Fritz Frey, Werner Grammel und Andreas Müller. Auf 40 Jahre bringen es Helmut Genkinger, Marta Genkinger und Monika Greule. 25 Jahre Mitglied sind Helmut Bauer, Natascha Bilger, Sabrina Bross, Rosemarie Frey, Ursula Galsterer, Thomas Greule, Annerose Kürble, Fritz Kürble, Angelika Lieb, Manfred Lieb, Matthias Lieb, Lieselotte Messe, Tilde Messe, Walter Messe, Gertrud Pfau, Inge Weiss und Georg Wurster.

Die Wahlen beim Schwarzwaldverein Pfalzgrafenweiler brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender Frieder Haug, zweite Vorsitzende Gisela Blum, Kassenwartin Angelika Lieb sowie Wege-, Skiwanderwart und Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit und Schriftführer Willi Bosch, Radwanderwart Frank Bruske und Beisitzerin Elke Blaschko wurden einstimmig wiedergewählt. Ingrid Girrbach und Anneliese Schleh wurden einstimmig in den Ausschuss und Veronika Lacker als neue Jugendleiterin gewählt.