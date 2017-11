Pfalzgrafenweiler Mit Tempo 195 auf der B 28 bei Pfalzgrafenweiler

Kreis Freudenstadt. Beamte des Polizeipräsidiums Tuttlingen kontrollierte an diesem Tag die Geschwindigkeiten mit einem Videofahrzeug. Im Kreis Freudenstadt hatten es zwei Verkehrsteilnehmer besonders eilig. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer überholte zwischen Loßburg und Freudenstadt mehrere Fahrzeuge einer Kolonne und erreichte hierbei eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern. Noch eiliger hatte es eine 20-jähriger Mann. Er fuhr mit seinem BMW auf der B 28, überholte auf einer Sperrfläche im Überholverbot und erreichte nach dem "Durrweiler Kreuz" vor Pfalzgrafenweiler eine Höchstgeschwindigkeit von 195 km/h. In einem 70er-Bereich fuhr er noch über 140 Sachen, so die Polizei. Da hier von einem Vorsatz ausgegangen werden müsse, werde der junge Mann mit drei Monaten Fahrverbot und einem Bußgeld von über 1000 Euro rechnen müssen. Glücklicherweise sei durch dieses grob verkehrswidrige Verhalten niemand gefährdet worden.