Pfalzgrafenweiler Marliese Braun bringt es auf 75 Bluspenden

Bürgermeister Dieter Bischoff lobte die Blutspender als "eher stille Lebensretter im Dienst der Nächstenliebe". In Baden-Württemberg und Hessen würden wöchentlich geschätzte 15 000 Blutspenden benötigt, zahlreiche Blutspendeaktionen durch ehrenamtlich arbeitende Helfer des Blutspendedienstes des DRK seien dafür notwendig. Der hohe Bedarf an Spenden resultiere nicht nur aus Transfusionen nach Unfällen oder Operationen, sondern sei auch die Folge von Fortschritten in der medizinischen Forschung, wodurch Bluttransfusionen bei der Behandlung bösartiger Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen.

Marliese Braun aus Pfalzgrafenweiler hat bereits 75-mal Blut gespendet und nahm dafür von Bischoff die Blutspenderehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 75 entgegen. Manuela Kuhn und Gunter Nitschmann aus Pfalzgrafenweiler wurden für 25 Blutspenden geehrt. Zudem wurde Mirjam Häffelin aus Neu-Nuifra ausgezeichnet. Neben der Ehrennadel erhielten die Blutspender eine Urkunde und eine Flasche Wein.