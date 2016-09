Pfalzgrafenweiler Macher zeigen sich ideenreich

Die Kindergärten Krümelkiste Herzogsweiler und Rabennest trugen am Sonntag mit einem Singspiel – sehr zur Freude stolzer Eltern– zum Gelingen des Bühnenprogramms bei. Aber es gab noch mehr: Zumba, Jumping-Fitness, Tanz- und Sportvorführungen sowie die Ehrung Jugendlicher, die sich für die Gemeinde eingesetzt haben (wir werden noch berichten).

Die vereinigten Musikvereine Pfalzgrafenweiler/Wittlensweiler sorgten auf der auf dem Marktplatz aufgestellten Bühne in bewährter musikalischer Qualität für einen schwungvollen Einstieg in den Sonntag. Flieger-, Radetzky- oder Ausreißer-Marsch, Komotauer Polka, Lady Gaga Dance Mix sowie flotte Swing-Variationen erfreuten die Zuhörer.

Der Sonntag lockte auch zu einem Einkaufsbummel. Die Geschäfte im Ortskern und in den Gewerbegebieten boten dabei vielfältige Aktionen an. Wer wollte, konnte sich den Blutdruck messen, seine Zuckerwerte oder Sehfähigkeit prüfen lassen. Auch neueste Automodelle gab es zu begutachten. Und die Besucher kamen schnell ins Fachsimpeln. Rund um den Marktplatz sorgten viele Vereine für kulinarische, teils auch landestypische Köstlichkeiten. Vor einigen Ständen fanden spontane Zusammenkünfte unter Regenschirmen statt. Dieses Jahr rückte man einfach etwas näher zusammen – gelebte Integration inbegriffen. Immer mal wurde ein bekannter Welthit von Frank Sinatra gesummt: "I’m Singing in the Rain". Auf großes Interesse stieß die Ankündigung von Kommandant Hartmut Kalmbach, dass neu angeschaffte Düsenschläuche in einer Schauübung präsentiert werden. Auf Grund von Einsatzerkenntnisssen bei einem Großbrand waren zwei Düsenschläuche angeschafft worden. Sie könnten, erläuterte Kalmbach, pro Schlauch eine Wasserwand von zehn Metern Höhe erzeugen und dadurch ermöglichen, dass Brände mannlos gestoppt werden.

Doch vor der Schauübung war die Bambini-Gruppe, acht- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen, an der Reihe: Sie gingen bei ihrer Übung, bei der die Alte Volksschule "gelöscht" werden musste, mit Feuereifer ans Werk.

Der Einzelhandel zeigte sich flexibel. Wer konnte, disponierte kurzerhand um und verlegte Aktionen in den Innenbereich. Bei den Geschäften in den Weilermer Gewerbegebieten zeigte man sich über den Besucherstrom, vorrangig aus der Region, sehr zufrieden.