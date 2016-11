Pfalzgrafenweiler Lob für Einsatzbereitschaft

Aber auch 2016 sei ein "ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr" gewesen, so Bischoff, der an den hohen Arbeitsaufwand für den Antrag auf ELR-Schwerpunktgemeinde und die Bemühungen um eine European Energie Award-Prämierung hinwies. Viel Geld habe die Gemeinde in den neuen Hort an der Schule gesteckt und werde aufgrund steigender Anmeldezahlen auch im kommenden Jahr weiter in die Einrichtung investieren müssen, prognostizierte er. Dazu komme ein weiteres Großprojekt: die Glasfaserverkabelung.

"Pfalzgrafenweiler kann sich sehen lassen", lobte Bischoff am Ende und fügte lobend hinzu: "Jeder ist mitverantwortlich für den Erfolg."